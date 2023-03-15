З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Хто займе його посаду — невідомо

Кабмін України погодив звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій. Сьогодні був останній робочий день начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

На сайті президента вже з’явився відповідний указ.

"Звільнити Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", — йдеться в повідомленні.

Марченко прокоментував звільнення

"Дякую Президенту України за надану можливість керувати найкращою областю нашої держави. Ті хто мене знає особисто підтвердять, що у своєму житті сумлінну роботу я завжди ставлю на перше місце. Роботу заради найкращого результату в будь-якій справі — в захисті суверенітету України, в керуванні регіоном. Боротьба триває… і я вважаю, що повинен робити те, що вмію найкраще – вбивати ворогів та воювати заради майбутнього України. Сподіваюсь, що незабаром я повернусь до своєї улюбленої справи", — зазначив Марченко.

Нагадаємо, на засіданні Кабмін ухвалив рішення й про звільнення Сергія Гайдая та Сергія Гамалія з посад голів Луганської, та Хмельницької ОВА відповідно. Однак поки що невідомо, хто обійме ці посади.