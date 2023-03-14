Кабмін погодив звільнення начальника Одеської ОВА Максима Марченка

Хто очолить область, поки невідомо

Кабмін України погодив звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій. Мова йде про Одеську, Луганську та Хмельницьку.

Про це Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України погоджено звільнення: Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Кар'єрний шлях Марченка

Пройшов службу від командира взводу до командира бригади.

У 2015—2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Згодом, у 2017 році, був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади, на якій затримався ненадовго, бо вже за рік очолив іншу бригаду. Брав безпосередню участь у бойових діях на сході України, багато успішних військових операцій були проведені під командуванням полковника Марченка.

1 березня 2022 року в ході російського вторгнення в Україну був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації, змінивши на цій посаді Сергія Гриневецького.

Скандали в Одеській ОВА

Віцегубернатора Одещини підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Мова йде про Ігора Ткачука. Він відповідав за гуманітарну сфери. Проте у розподілі гуманітарної допомоги волонтерський координаційний штаб працює майже з усіма заступниками ОВА.

Зазначимо, що це вже другий віцегубернатор області, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці викрили на хабарництві Олега Муратова.