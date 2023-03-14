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Кабмін погодив звільнення начальника Одеської ОВА Максима Марченка

14 березня 2023 20:02
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хто очолить область, поки невідомо
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кабмін України погодив звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій. Мова йде про Одеську, Луганську та Хмельницьку.

Про це Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Кабінетом Міністрів України погоджено звільнення: Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Кар'єрний шлях Марченка

Пройшов службу від командира взводу до командира бригади.

У 2015—2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Згодом, у 2017 році, був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади, на якій затримався ненадовго, бо вже за рік очолив іншу бригаду. Брав безпосередню участь у бойових діях на сході України, багато успішних військових операцій були проведені під командуванням полковника Марченка.

1 березня 2022 року в ході російського вторгнення в Україну був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації, змінивши на цій посаді Сергія Гриневецького.

Скандали в Одеській ОВА

Віцегубернатора Одещини підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Мова йде про  Ігора Ткачука. Він відповідав за гуманітарну сфери. Проте у розподілі гуманітарної допомоги волонтерський координаційний штаб працює майже з усіма заступниками ОВА. 

Зазначимо, що це вже другий віцегубернатор області, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці викрили на хабарництві Олега Муратова.

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