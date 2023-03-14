Кабмин согласовал увольнение начальника Одесской ОВА Максима Марченко
Кабмин Украины согласовал увольнение трех руководителей областных военных администраций. Речь идет об Одесской, Луганской и Хмельницкой.
Об этом Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Кабинетом Министров Украины согласовано увольнение: Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации; Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации; Гамалия Сергея Вячеславовича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации", — написал Мельничук.
Карьерный путь Марченко
Прошел службу от командира взвода до командира бригады.
В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
Впоследствии, в 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады, на которой задержался ненадолго, потому что уже через год возглавил другую бригаду. Принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, многие успешные военные операции были проведены под командованием полковника Марченко.
1 марта 2022 года в ходе российского вторжения в Украину был назначен главой Одесской областной государственной администрации, сменив на этом посту Сергея Гриневецкого.
Скандалы в Одесской ОВА
Вицегубернатор Одесской области подозревается в получении неправомерной выгоды. Речь идет об Игоре Ткачуке. Он отвечал за гуманитарную сферу. Однако в распределении гуманитарной помощи волонтерский координационный штаб работает почти со всеми заместителями ОВД.
Отметим, что это уже второй вицегубернатор области, подозреваемый в получении неправомерной выгоды. Ранее правоохранители разоблачили на взяточничестве Олега Муратова.