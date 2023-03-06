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Спіймали на хабарі: ще одного віцегубернатора Одещини підозрюють в отриманні неправомірної вигоди

6 березня 2023 18:40
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ігор Ткачук отримав хабар
Чергового заступника Марченка спіймали на хабарі
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Цього разу мова йде про Ігоря Ткачука. Це вже другий віцегубернатор регіону, якому інкримінують отримання хабаря. 

Про це повідомляє видання Думська з посиланням на власні джерела в прокуратурі.

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Що відомо про Ігоря Ткачука

З 2008 по 2014  Ткачук в ОВА обіймав посаду заступник начальника організаційного відділу апарату, потім кілька разів змінював місце роботи, і в листопаді 2022 року став віцегубернатором Одеської області.

Зазначимо, що це вже другий віцегубернатор області, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці викрили на хабарництві Олега Муратова.

За що підозрюють Муратова

Муратов обіцяв розв'язати питання щодо закриття провадження одного з чиновників. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. Справа, по якій проходив так званий знайомий посадовця, стосується, за даними прокуратури, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мали постачатися на потреби оборони.

Співробітники СБУ затримали чиновника в будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили гроші та золоті злитки з монетами. 

 

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