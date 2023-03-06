Игорь Ткачук получил взятку

Поймали на взятке: еще одного вицегубернатора Одесчины подозревают в получении неправомерной выгоды
На этот раз речь идет об Игоре Ткачуке. Это уже второй вицегубернатор региона, которому инкриминируют получение взятки.
Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.
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Что известно об Игоре Ткачуке
С 2008 по 2014 год Ткачук в ОВА занимал должность заместитель начальника организационного отдела аппарата, затем несколько раз менял место работы, и в ноябре 2022 года стал вицегубернатором Одесской области.
Отметим, что это уже второй вицегубернатор области, подозреваемый в получении неправомерной выгоды. Ранее правоохранители разоблачили на взяточничестве Олега Муратова.
За что подозревают Муратова
Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил так называемый знакомый должностного лица, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны поставляться на нужды обороны.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю. Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле стражи порядка обнаружили деньги и золотые слитки с монетами.