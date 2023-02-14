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Хоче повернутися: ексзаступник Одеської ОВА Муратов хоче на свою посаду

14 лютого 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ексзаступник Одеської ОВА Муратов хоче на свою посаду
Він подав позов до суду
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після гучного корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова, його вирішили звільнити з посади. Втім з рішенням експосадовець не згоден та вирішив подати до суду, аби його поновили у посаді.

Про це стало відома на сайті Одеського окружного адміністративного суду.

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Деталі скандалу 

Муратов обіцяв розв'язати питання щодо закриття провадження, одного з чиновників. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. Справа по якій проходив так званий знайомий посадовця стосується, за даними прокуратури, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мали поставлятися на потреби оборони

Служба безпеки задокументувала факт передачі ексзаступнику одеської ОВА 27 тис. доларів. За даними слідства гроші були передані через кілька рук і врешті вони опинилися у водія.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили готівка у гривні та іноземній валюті, а також золоті злитки з монетами.

Проте Олег Муратов вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 3 мільйони 220,8 тисячі гривень. До цього 5 січня Муратова відправили в СІЗО на два місяці.

Що відомо про посадовця 

Олег Муратов народився 14 січня 1975 року в Херсонській області. У 1996 році закінчив Одеський державний економічний університет, у 2003 році — Одеську національну юридичну академію, у 2007 році — Одеський регіональний інститут держуправління НАДУ при президентові України. Кандидат економічних наук.

З 2002 по 2015 рік працював на різних посадах в Одеській облдержадміністрації. Остання посада — начальник обласного управління економіки.

У вересні 2016 року Муратов переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника Південного офісу Держаудитслужби та в жовтні був призначений на цю посаду.

2016-2020 роки — начальник Південного офісу Держаудитслужби.

У грудні 2020 року призначений заступником голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, в прокуратурі тільки за останній рік викрили понад 100 корупційних справ. Так на Одеській митниці викрито масштабну схему поборів. Без хабаря в Україну не пропускали навіть генератори.

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