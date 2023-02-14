Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Хочет вернуться: экс-заместитель Одесской ОВА Муратов хочет на свой пост arrow

Хочет вернуться: экс-заместитель Одесской ОВА Муратов хочет на свой пост

14 февраля 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эксзаместитель Одесской ОВА Муратов хочет на свой пост
Он подал иск в суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВА Олега Муратова его решили уволить с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы его восстановили в должности.

Об этом стало известно на сайте Одесского окружного административного суда.

Читайте также:

Детали скандала

Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил так называемый знакомый должностного лица, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны были поставляться на нужды обороны.

Служба безопасности задокументировала факт передачи экс-заместителю одесской ОВА 27 тыс. долларов. По данным следствия, деньги были переданы через несколько рук и в конце концов они оказались у водителя.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили наличные в гривне и иностранной валюте, а также золотые слитки с монетами.

Однако Олег Муратов вышел из следственного изолятора под залог в 3 миллиона 220,8 тыс. гривен. До этого 5 января Муратова отправили в СИЗО на два месяца.

Что известно о должностном лице

Олег Муратов родился 14 января 1975 в Херсонской области. В 1996 году окончил Одесский государственный экономический университет, в 2003 году — Одесскую национальную юридическую академию, в 2007 году — Одесский региональный институт госуправления НАГУ при президенте Украины. Кандидат экономических наук.

С 2002 по 2015 год работал на разных должностях в Одесской облгосадминистрации. Последняя должность — начальник областного управления экономики.

В сентябре 2016 года Муратов победил в конкурсе на замещение вакантной должности начальника Южного офиса Госаудитслужбы и в октябре был назначен на эту должность.

2016-2020 годы — начальник Южного офиса Госаудитслужбы.

В декабре 2020 года назначен заместителем председателя Одесской ОГА.

Напомним, в прокуратуре только за последний год разоблачили более 100 коррупционных дел. Так на Одесской таможне разоблачена масштабная схема поборов. Без взятки в Украину не пропускали даже генераторы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

18:59 Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища: Шмыгаль призвал мир отреагировать

18:57 Украина и Румыния будут взаимно признавать документы об образовании

18:43 В рф на одном из полигонов готовят две бригады оккупантов для переброски в Украину, — Генштаб

Новина з фото

18:40 Бойфренд Дорофеевой опубликовал откровенные фото с поцелуями: пользователи соцсетей разделились

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 Призовой уикенд: одесские спортсмены покоряют пьедестал

18:36 Доходы атомной отрасли рф растут: Украина требует санкций ЕС против "Росатома"

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

18:24 Легенда "Валенсии" возглавил родной клуб: должен спасти "летучих мышей" от вылета из Ла Лиги

18:22 В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

17:01 Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:23 Путин после выхода рф из ЕСПЧ "успокоил" граждан "надежностью" российских судов

Новина з відео

15:37 Конкурент Трампа: экс-посол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров и Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Новина з відео

13:26 Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: ОВА показала последствия

Новина з відео

12:30 Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Актуальное по теме

None 14 Февраль 18:06

Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

None 14 Февраль 18:59

Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища: Шмыгаль призвал мир отреагировать

None 14 Февраль 18:57

Украина и Румыния будут взаимно признавать документы об образовании

None 14 Февраль 18:43

В рф на одном из полигонов готовят две бригады оккупантов для переброски в Украину, — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB