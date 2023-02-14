Эксзаместитель Одесской ОВА Муратов хочет на свой пост

Он подал иск в суд

После громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВА Олега Муратова его решили уволить с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы его восстановили в должности.

Об этом стало известно на сайте Одесского окружного административного суда.

Детали скандала

Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил так называемый знакомый должностного лица, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны были поставляться на нужды обороны.

Служба безопасности задокументировала факт передачи экс-заместителю одесской ОВА 27 тыс. долларов. По данным следствия, деньги были переданы через несколько рук и в конце концов они оказались у водителя.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили наличные в гривне и иностранной валюте, а также золотые слитки с монетами.

Однако Олег Муратов вышел из следственного изолятора под залог в 3 миллиона 220,8 тыс. гривен. До этого 5 января Муратова отправили в СИЗО на два месяца.

Что известно о должностном лице

Олег Муратов родился 14 января 1975 в Херсонской области. В 1996 году окончил Одесский государственный экономический университет, в 2003 году — Одесскую национальную юридическую академию, в 2007 году — Одесский региональный институт госуправления НАГУ при президенте Украины. Кандидат экономических наук.

С 2002 по 2015 год работал на разных должностях в Одесской облгосадминистрации. Последняя должность — начальник областного управления экономики.

В сентябре 2016 года Муратов победил в конкурсе на замещение вакантной должности начальника Южного офиса Госаудитслужбы и в октябре был назначен на эту должность.

2016-2020 годы — начальник Южного офиса Госаудитслужбы.

В декабре 2020 года назначен заместителем председателя Одесской ОГА.

Напомним, в прокуратуре только за последний год разоблачили более 100 коррупционных дел. Так на Одесской таможне разоблачена масштабная схема поборов. Без взятки в Украину не пропускали даже генераторы.