Появился указ президента об увольнении Максима Марченко

Кто займет его должность — неизвестно

Кабмин Украины согласовал увольнение трех руководителей областных военных администраций. Сегодня был последний рабочий день начальника Одесской ОВД Максима Марченко.

На сайте президента уже появился соответствующий указ.

"Уволить Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в сообщении.

Марченко прокомментировал увольнение

"Благодарю Президента Украины за предоставленную возможность руководить лучшей областью нашего государства. Те кто меня знает лично подтвердят, что в своей жизни добросовестную работу я всегда ставлю на первое место. Работу ради наилучшего результата в любом деле — в защите суверенитета Украины, в управлении регионом. Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего — убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу", — отметил Марченко.

Напомним, на заседании Кабмин принял решение и об увольнении Сергея Гайдая и Сергея Гамалия с должностей председателей Луганской и Хмельницкой ОВА соответственно. Однако пока неизвестно, кто занимает эти должности.