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У дружини нового очільника Одещини все ще є російський паспорт

31 травня 2023 12:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У дружини нового очільника Одещини все ще є російський паспорт
Олег Кіпер на брифінгу. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кабінет Міністрів України схвалив призначення Олега Кіпера, головного прокурора Києва, на посаду голови Одеської військової адміністрації. Однак, з'ясувалося, що російський паспорт його дружини, Ірини Кіпер, все ще дійсний. 

Інформацію про це підтвердили журналісти "Схеми", виявивши відсутність паспорта у списку недійсних на сайті МВС Росії.

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У лютому цього року Олег Кіпер заявив журналістам, що його дружина відмовилась від громадянства Росії через події, пов'язані з війною РФ проти України. Однак, коли журналісти зазначили, що російський паспорт її досі є дійсним, Кіпер відповів, що "міграційна служба України займалась цими питаннями". Попри це, згідно з положенням ДМС, процедура виходу з громадянства іншої країни не є частиною їхнього робочого спектру.

Російський паспорт його дружини Ірини Кіпер і досі не анульовано. Фото: Схеми
Російський паспорт його дружини Ірини Кіпер і досі не анульовано. Фото: Схеми
Російський індивідуальний номер платника податків Ірини Кіпер. Фото: Схеми
Російський індивідуальний номер платника податків Ірини Кіпер. Фото: Схеми

Зазначимо, зі звільнення Максима Марченка пройшло вже понад два місяці. Виконуючим обов’язки голови Одеської ОВА на цей час став Борис Волошенков. Кабмін погодив призначення Олега Кіпера очільником Одещини. Зараз його призначення на посаду очікує схвалення від президента Володимира Зеленського.

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