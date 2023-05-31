У жены нового главы Одесчины все еще есть российский паспорт

Олег Кипер на брифинге. Фото: google

Кабинет министров Украины одобрил назначение Олега Кипера, главного прокурора Киева, на должность главы Одесской военной администрации. Однако выяснилось, что российский паспорт его жены, Ирины Кипер, все еще действителен.

Информацию об этом подтвердили журналисты Схемы, обнаружив отсутствие паспорта в списке недействительных на сайте МВД России.

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В феврале этого года Олег Кипер заявил журналистам, что его жена отказалась от гражданства России из-за событий, связанных с войной РФ против Украины. Однако, когда журналисты отметили, что российский паспорт до сих пор действителен, Кипер ответил, что "миграционная служба Украины занималась этими вопросами". Несмотря на это, согласно положению ГТС, процедура выхода из гражданства другой страны не является частью их рабочего спектра.

Российский паспорт его жены Ирины Кипер до сих пор не аннулирован. Фото: Схемы

Российский индивидуальный номер налогоплательщика Ирины Кипер. Фото: Схемы

Отметим, с увольнения Максима Марченко прошло уже более двух месяцев. Исполняющим обязанности главы Одесской ОВА в настоящее время стал Борис Волошенков. Кабмин согласовал назначение Олега Кипера главой Одесской области. Сейчас его назначение на должность ожидает одобрения от президента Владимира Зеленского.