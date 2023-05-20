Кількість суден, що вийшли "зерновим коридором", зменшилась на 44%

Судно в Чорному морі. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 8 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 80 російських суден.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 170 суден, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 159 судно, з них 33 рухались з протоки Босфор.

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, "зернову угоду", яка гарантує постачання української продукції на міжнародний ринок, буде продовжено до 18 липня. Наразі понад пів сотні суден стоять в черзі у Босфорі.