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Количество судов, вышедших "зерновым коридором", уменьшилось на 44%

20 мая 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Количество судов, вышедших "зерновым коридором", уменьшилось на 44%
Судно в Черном море. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 8 судов покинули украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 80 российских суден.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю —170 судов, из них 47 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 159 судно, из них 33 двигались из пролива Босфор.
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, "зерновое соглашение", гарантирующее поставку украинской продукции на международный рынок, будет продлено до 18 июля. В настоящее время более полусотни судов стоят в очереди в Босфоре.

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