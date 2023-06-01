Украинские порты и экспорт зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

Рабочая встреча Зеленского в Одессе. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Украинские порты и Зерновая инициатива были основными темами рабочей поездки Президента Украины, Владимира Зеленского, в Одесскую область. На совещании, состоявшемся под его руководством, обсуждались актуальные вопросы состояния портовой инфраструктуры, реализации Зерновой инициативы и развития альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Александр Кубраков, Вице премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин, территорий и инфраструктуры, выступил с докладом о перспективах развития украинских черноморских и дунайских портов, аспектах безопасности их функционирования и проблемах, связанных с внедрением Зерновой инициативы.

"Враг продолжает создавать трудности для работы украинских портов, в частности, фактически блокирует работу крупнейшего украинского черноморского порта "Южный". В связи с этим по меньшей мере 10 стран недополучают продовольствие. Для амортизации нанесенного ущерба планируем увеличивать пропускную способность Дунайского портового кластера", — рассказал Александр Кубраков.

Кроме того, на совещании обсуждались меры по безопасности работы портов, укреплению гражданского судоходства в Черном море и развитию Дунайского портового кластера. Собравшиеся также обсудили развитие железнодорожной и дорожной инфраструктуры на западных границах и вокруг украинских портов.

Напомним, в среду, 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Там он провел совещание по военному командованию и представил нового руководителя ОГА.