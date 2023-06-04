Зерновой коридор де-факто не работает, Марчук

Судно у причала. Фото: АМПУ

Из-за российской агрессии порты "Большой Одессы" заблокированы. Около 50 судов ожидают загрузки украинской агропродукцией.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его словам, заблокированы не только Южный порт, но и другие порты "Большой Одессы".

"Ожидаем, что наши партнеры, Турция и ООН, конкретнее будут вести разговор с РФ, потому что мы с Россией ничего не подписывали и никаких переговоров не проводим", — подчеркнул Денис Марчук.

Также он добавил, что из Одесского и Черноморского портов сегодня фактически нет возможности осуществлять полноценный экспорт. Загрузки ожидают около 50 кораблей. А это около 2,5 млн тонн украинского зерна, которое пока недополучили другие страны мира.

Отметим, за прошлую неделю в рамках "зерновой инициативы" 8 судов покинуло украинский порт. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 104 российских судна.

Напомним, что Украина подтвердила свою готовность продолжать экспорт зерна через Черное море даже без поддержки России. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна, украинское правительство готово действовать самостоятельно.