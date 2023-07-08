Туреччина працює над продовженням "зернової угоди" на два роки

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Термін дії "зернової угоди" завершується 17 липня. Туреччина активно працює над продовженням роботи Чорноморського коридору щонайменше на 3 місяці.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

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"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це і будемо для цього докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", — зазначив Ердоган.

Ердоган також зазначив, що питання продовження "зернової угоди" обговорювалося з президентом України та буде піднято під час телефонної розмови з президентом Російської Федерації.

Зеленський підтримав ініціативу Туреччини та зазначив, що увесь світ зацікавлений у дії зернового коридору. Водночас він наголосив на важливості того, щоб життя зернового коридору не залежало від настрою президента РФ.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Нагадаємо, робота "зернової угоди" стала можливою тільки після звільнення острова Зміїний. Саме деокупація території змусила РФ передислокувати свій флот та відкрила так званий Чорноморський коридор для експорту українського продовольства.