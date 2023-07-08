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Турция работает над продлением "зернового соглашения" на два года

8 июля 2023 14:20
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Анна Мурадова
Редактор
Турция работает над продлением "зернового соглашения" на два года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. Турция активно работает над продолжением работы Черноморского коридора минимум на 3 месяца.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продлением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ждем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", — отметил Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что вопрос продления "зернового соглашения" обсуждался с президентом Украины и будет поднят во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации.

Зеленский поддержал инициативу Турции и отметил, что весь мир заинтересован в действии зернового коридора. В то же время он отметил важность того, чтобы жизнь зернового коридора не зависела от настроения президента РФ.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Напомним, работа "зернового соглашения" стала возможной только после освобождения острова Змеиный. Именно деоккупация территории заставила РФ передислоцировать свой флот и открыла так называемый Черноморский коридор для экспорта украинского продовольствия.

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