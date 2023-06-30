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РФ не дає спокою функціонування "зернового коридору", — Наталя Гуменюк

30 червня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ не дає спокою функціонування "зернового коридору", — Наталя Гуменюк
Завантаження зерна ну судна. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Робота "зернової угоди" стала можливою тільки після звільнення острова Зміїний. Саме деокупація території змусила РФ передислокувати свій флот та відкрила так званий Чорноморський коридор для експорту українського продовольства. 

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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"Їм не дає спокою функціонування "зернової угоди", тому що вони намагаються втиснути свою участь в цю загальну світову програму. Однак вони замовчують той факт, що намагаються наповнити її вкраденим з України зерном. Саме тому світова спільнота не йде на поступки", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що велике значення в роботі "зернової угоди" відіграло звільнення острова Зміїний. Адже та потужність, яку там хотіли розгорнути росіяни, не дозволила б функціонувати коридору. 

"Вони б звідти мали б можливість й обстрілювати і забезпечувати протиповітряне прикриття свого флоту. Після того як було звільнено Зміїний корабельне угруповання ворога передислокувалось й тяжіє до Новоросійська, до південно-східних берегів Криму, де ховається від нашої далекобійної зброї", — додала Наталя Гуменюк.  

Нагадаємо, протягом тижня, з 19 по 25 червня, через морські порти Одеської області було експортовано 358,3 тисячі тонн агропродукції. Це на 18% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

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