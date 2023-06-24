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Зернова ініціатива: рівень експорту агропродуктів продовжує падати

24 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зернова ініціатива: рівень експорту агропродуктів продовжує падати
Судно завантажене зерно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 5 суден покинуло українські порти. На їх борту було майже триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом в бік Босфору вирушило 62 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 130 суден, з них 31 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 96 суден, з них 31 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

Зазначимо, Сполучені Штати та Організація Об’єднаних Націй відреагували на заяву Росії про припинення Чорноморської зернової ініціативи. Російський шантаж негативно вплине на глобальну продовольчу безпеку.

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