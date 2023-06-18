Росія знову погрожує припинити "зернову угоду" після 17 липня

Судно у порту. Фото: АМПУ

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

Про це він сказав на 46 засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації Чорноморського економічного співробітництва.

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"Змушений знову констатувати: якщо Стамбульський "пакет" не запрацює, як ініціював генсек ООН, до 17 липня, то ні про яке подальше продовження мови йти не може. Нехай Єврокомісія, якщо вона так дбає про продовольчу безпеку країн Півдня, закуповує надлишки зерна, що надходять сухопутним маршрутом, і передає нужденним", — заявив глава МЗС Росії.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Суть ініціативи — у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.

Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гуттереш.

Результати роботи "зернового коридору"

Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 по 14 червня 2023 року вдалося експортувати 31,7 млн тонн агропродукції. Проте в останні місяці через вчинення Росією перешкод "зерновий коридор" працює за мінімумом своїх можливостей.

Зокрема, з початку травня РФ заблокувала захід суден у найбільш глибоководний український порт "Південний", де розташований аміачний термінал.