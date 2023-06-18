Россия снова угрожает прекратить "зерновое соглашение" после 17 июля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. Он считает, что Запад должен ослабить санкции в отношении РФ.
Об этом Сергей Лавров сказал на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.
"Вынужден снова констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как инициировал генсек ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продолжении речи идти не может. Пусть Еврокомиссия, если она заботится о продовольственной безопасности стран Юга, закупает излишки зерна, которые поступают сухопутным маршрутом, и передает нуждающимся", — заявил глава МИД России.
Что известно о "зерновой инициативе"
Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Суть инициативы — в создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" в условиях войны России против Украины.
Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.
Президент Турции 17 мая заявил, что "зерновая инициатива" продлит работу еще два месяца, что позже подтвердил генсек ООН Антониу Гуттереш.
Результаты работы "зернового коридора"
Напомним, с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 года по 14 июня 2023 года удалось экспортировать 31,7 млн тонн агропродукции. Однако в последние месяцы из-за оказания Россией препятствий "зерновой коридор" работает по минимуму своих возможностей.
В частности, с начала мая РФ заблокировала движение судов в наиболее глубоководный украинский порт "Южный", где расположен аммиачный терминал.