Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия снова угрожает прекратить "зерновое соглашение" после 17 июля arrow

Россия снова угрожает прекратить "зерновое соглашение" после 17 июля

18 июня 2023 11:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Россия снова угрожает прекратить "зерновое соглашение" после 17 июля
Корабль в порту. Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. Он считает, что Запад должен ослабить санкции в отношении РФ.

Об этом Сергей Лавров сказал на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Читайте также:

"Вынужден снова констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как инициировал генсек ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продолжении речи идти не может. Пусть Еврокомиссия, если она заботится о продовольственной безопасности стран Юга, закупает излишки зерна, которые поступают сухопутным маршрутом, и передает нуждающимся", — заявил глава МИД России.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Суть инициативы — в создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" в условиях войны России против Украины.

Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Президент Турции 17 мая заявил, что "зерновая инициатива" продлит работу еще два месяца, что позже подтвердил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Результаты работы "зернового коридора"

Напомним, с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 года по 14 июня 2023 года удалось экспортировать 31,7 млн тонн агропродукции. Однако в последние месяцы из-за оказания Россией препятствий "зерновой коридор" работает по минимуму своих возможностей.

В частности, с начала мая РФ заблокировала движение судов в наиболее глубоководный украинский порт "Южный", где расположен аммиачный терминал.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас