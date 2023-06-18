Россия снова угрожает прекратить "зерновое соглашение" после 17 июля

Корабль в порту. Фото: АМПУ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. Он считает, что Запад должен ослабить санкции в отношении РФ.

Об этом Сергей Лавров сказал на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

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"Вынужден снова констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как инициировал генсек ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продолжении речи идти не может. Пусть Еврокомиссия, если она заботится о продовольственной безопасности стран Юга, закупает излишки зерна, которые поступают сухопутным маршрутом, и передает нуждающимся", — заявил глава МИД России.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Суть инициативы — в создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" в условиях войны России против Украины.

Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Президент Турции 17 мая заявил, что "зерновая инициатива" продлит работу еще два месяца, что позже подтвердил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Результаты работы "зернового коридора"

Напомним, с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 года по 14 июня 2023 года удалось экспортировать 31,7 млн тонн агропродукции. Однако в последние месяцы из-за оказания Россией препятствий "зерновой коридор" работает по минимуму своих возможностей.

В частности, с начала мая РФ заблокировала движение судов в наиболее глубоководный украинский порт "Южный", где расположен аммиачный терминал.