Росія продовжує блокувати порт "Південний"

Судно під завантаження. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Робота "зернової ініціативи" поновилась, але Росія продовжує блокувати вхідний флот. В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" вона відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Інспекція та реєстрація суден

19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ", але провела лише 2. Всі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.

21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт "Південний".

"Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини", — йдеться у повідомленні.

Роботу порту "Південний" зупинено

Порт "Південний" через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в "зерновій ініціативі", що є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином російська сторона знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів.

"Росія вкотре демонструє, що для неї не існує ані норм міжнародного права, ані принципів. Країна-агресор не планує виконувати домовленості, під якими вона сама підписалась, і продовжує використовувати їжу як зброю в політиці шантажу", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 8 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 80 російських суден.