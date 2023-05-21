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Россия продолжает блокировать порт "Южный"

21 мая 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Россия продолжает блокировать порт "Южный"
Судно под погрузку. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Работа "зерновой инициативы" возобновилась, но Россия продолжает блокировать входной флот. В инспекции и регистрации судов на порт "Южный" она отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Инспекция и регистрация судов

  • 19 мая были проинспектированы 3 судна, которые идут на загрузку в порты "Одесса" и "Черноморск". В инспекции и регистрации судов на порт "Южный" Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.
  • 20 мая российская делегация согласилась провести 7 инспекций входного флота на порты "Одесса" и "Черноморск", но провела всего 2. Все заявленные на порт "Южный" Россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана.
  • 21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт "Южный".

"Такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет уже почти месяц, с 29 апреля 2023 года. Сейчас в порту "Южный" более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африка и Азия, должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции", — говорится в сообщении.

Работа порта "Южный" остановлена

Порт "Южный" из-за нехватки флота остановлен. Фактически, Россия не допускает его к участию в "Зерновой инициативе", что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения. Таким образом, российская сторона нашла новый путь, как уменьшить эффективность "зернового соглашения" и соответственно уменьшить экспорт на потребности мира. Ведь порт "Южный" является самым крупным портом по пропускной способности и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что для нее не существует ни норм международного права, ни принципов. Страна-агрессор не планирует выполнять договоренности, под которыми она сама подписалась, и продолжает использовать зерно как оружие в политике шантажа", — отметили в министерстве.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 8 судов покинули украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 80 российских судов.

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