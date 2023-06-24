Зерновая инициатива: уровень экспорта агропродуктов продолжает падать
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 5 судов покинуло украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 62 российских судна.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта РФ
Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 130 судов, из них 31 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 96 судов, из них 31 двигались из пролива Босфор;
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.
Отметим, что Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций отреагировали на заявление России о прекращении Черноморской зерновой инициативы. Российский шантаж окажет негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность.