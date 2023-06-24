Зерновая инициатива: уровень экспорта агропродуктов продолжает падать

Судно загружено зерно. Фото: google

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 5 судов покинуло украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 62 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 130 судов, из них 31 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 96 судов, из них 31 двигались из пролива Босфор;

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

Отметим, что Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций отреагировали на заявление России о прекращении Черноморской зерновой инициативы. Российский шантаж окажет негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность.