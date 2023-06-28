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"Зернова угода": скільки суден покинули одеські порти

28 червня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова угода": скільки суден покинули одеські порти
Експорт "зерновим коридором". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом тижня, з 19 по 25 червня, через морські порти Одеської області було експортовано 358,3 тисячі тонн агропродукції. Це на 18% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 6 одиниць. Це на 3 судна менше попереднього тижня. 

"Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Наступного тижня очікуються показники на такому ж низькому рівні, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 6 суден", — йдеться в повідомленні. 

Основними видами експортованої продукції під час 46-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • кукурудза (68% експорту за цей період);
  • пшениця (32%).
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

Зазначимо, Сполучені Штати та Організація Об’єднаних Націй відреагували на заяву Росії про припинення Чорноморської зернової ініціативи. Російський шантаж негативно вплине на глобальну продовольчу безпеку.

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