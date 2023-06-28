"Зерновое соглашение": сколько судов покинули одесские порты

Экспорт "зерновым коридором". Фото: google

В течение недели, с 19 по 25 июня, через морские порты Одесской области было экспортировано 358,3 тысячи тонн агропродукции. Это на 18% меньше отгрузок, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 6 единиц. Это на 3 судна меньше прошлой недели.

"Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. На следующей неделе ожидаются показатели на таком же низком уровне, потому что за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 6 судов", — говорится в сообщении.

Основными видами экспортируемой продукции во время 46-й недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (68% экспорта за этот период);

пшеница (32%).

Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

Отметим, что Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций отреагировали на заявление России о прекращении Черноморской зерновой инициативы. Российский шантаж окажет негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность.