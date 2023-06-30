РФ не дает покоя функционирование "зернового коридора", — Наталья Гуменюк

Загрузка зерна на судна. Фото: google

Работа "зернового соглашения" стала возможна только после освобождения острова Змеиный. Именно деоккупация территории заставила РФ передислоцировать свой флот и открыла так называемый Черноморский коридор для экспорта украинского продовольствия.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Им не дает покоя функционирование "зернового соглашения", потому что они пытаются втиснуть свое участие в эту общую мировую программу. Однако они умалчивают о том, что пытаются наполнить ее украденным из Украины зерном. Именно поэтому мировое сообщество не идет на уступки", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что большое значение в работе "зернового соглашения" сыграло освобождение острова Змеиный. Ведь силы, которые там хотели развернуть россияне, не позволили бы функционировать коридору.

"Они бы оттуда имели возможность и обстреливать, и обеспечивать противовоздушное прикрытие своего флота. После того как был освобожден Змеиный корабельная группировка врага передислоцировалась и тяготеет к Новороссийску и к юго-восточным берегам Крыма, где скрывается от нашего дальнобойного оружия", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, в течение недели, с 19 по 25 июня, через морские порты Одесской области было экспортировано 358,3 тысячи тонн агропродукции. Это на 18% меньше отгрузок, чем неделю назад.