Зменшення експорту зерна: огляд тижневих результатів

Завантаження судна зерном. Фото: google

Протягом тижня, з 26 червня по 2 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 275,7 тисячі тонн агропродукції. Це на 23% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 6 одиниць. Це на 4 судна менше попереднього тижня.

"Ці судна ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Крім цього, знижується кількість суден, які пройшли інспекцію на вхід. За минулий тиждень таких суден було лише 4 одиниці", — йдеться в повідомленні.

Основними видами експортованої продукції під час 46-го тижня роботи "зернового коридору" були:

кукурудза (43% експорту за цей період);

макуха соняшникова (23%);

олія соняшникова (23%).

Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Жнива на Одещині

На землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року. Регіон вже наближається до межі в 400 тисяч тонн намолоченого зерна. Зараз середня врожайність становить 33,3 центнера на гектар.

Зазначимо, термін дії "зернової угоди" спливає 17 липня. РФ вчергове заявляють, що не бачать підстав для продовження експорту українського продовольства. Сергій Братчук вважає, що в ситуацію має втрутитись Ердоган й продемонструвати Путіну, хто саме панує в Чорному морі.