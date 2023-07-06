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Жнива на Одещині: збиральна площа врожаю понад мільйон гектарів

6 липня 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жнива на Одещині: збиральна площа врожаю понад мільйон гектарів
Збір врожаю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На землях Одещини очікується досягнення гарні результати у жнивах цього року. Регіон вже наближається до межі в 400 тисяч тонн намолоченого зерна. Зараз середня врожайність становить 33,3 центнера на гектар.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

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Лідерами у вирощуванні зернових стали Білгород-Дністровський район, де досягнуто врожайність 45,2 ц/га на площі 19,2 тисячі гектарів, та Роздільнянський район з врожайністю 39 ц/га на площі 2,2 тисячі гектарів (господарства району спеціалізуються на вирощуванні озимого ячменю). Загальна збиральна площа цьогорічних жнив перевищує мільйон гектарів.

Для проведення жнив залучено 4000 сучасних та високопродуктивних зернозбиральних комбайнів, з яких 1000 привезено з інших регіонів країни. Кожен комбайн здатний обробляти площу 220 гектарів. Агровиробники мають достатній запас бензину та дизелю, щоб забезпечити успішне проведення жнив.

До збирання загалом підлягає:

  • 538,3 тис. га — озимої пшениці та тритикале,                         
  • 194,7 тис. га — озимого ячменю, 
  • 0,4 тис. га — озимого жита, 
  • 7,6 тис. га — ярої пшениці, 
  • 46,0 тис. га — ярого ячменю, 
  • 20,5 тис. га — гороху, 
  • 1,2 тис. га — вівса,
  • 217,8 тис. га — озимого ріпаку 
  • 3,3 тис. га — ярого ріпаку. 

Нагадаємо, комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

Зазначимо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. Під час зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023 року.

Також ми писали, що  аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.

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