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Жатва на Одесчине: уборочная площадь урожая более миллиона гектаров

6 июля 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жатва на Одесчине: уборочная площадь урожая более миллиона гектаров
Сбор урожая. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На землях Одесщины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Регион уже приближается к границе 400 тысяч тонн намолоченного зерна. В настоящее время средняя урожайность составляет 33,3 центнера на гектар.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

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Лидерами в выращивании зерновых стали Белгород-Днестровский район, где достигнута урожайность 45,2 ц/га на площади 19,2 тысячи гектаров, и Раздельнянский район с урожайностью 39 ц/га на площади 2,2 тысячи гектаров (хозяйства района специализируются на выращивании озимых) ячменя). Общая уборочная площадь нынешней жатвы превышает миллион гектаров.

Для проведения жатвы привлечены 4000 современных и высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, из которых 1000 привезено из других регионов страны. Каждый комбайн способен обрабатывать площадью 220 гектаров. Агропроизводители имеют достаточный запас бензина и дизеля, чтобы обеспечить успешное проведение жатвы.

К сбору подлежит:

  • 538,3 тыс. га — озимой пшеницы и тритикале,
  • 194,7 тыс. га — озимого ячменя,
  • 0,4 тыс. га — озимой ржи,
  • 7,6 тыс. га — яровой пшеницы,
  • 46,0 тыс. га — ярового ячменя,
  • 20,5 тыс. га — гороха,
  • 1,2 тыс. га — овса,
  • 217,8 тыс. га — озимого рапса
  • 3,3 тыс. га — ярового рапса.

Напомним, комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесщины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.

Отметим, что более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской областной администрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили срочные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.

Также мы писали, что аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.

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