В Одеській області засіяно 600 тисяч гектарів озимих культур

Трактор обробляє соняшникове поле. Фото: google

В Одеській області в цьому році посіяли озимі культури на площу 600 тисяч гектарів. З цієї загальної території найбільша частка — 436 тисяч тонн — була відведена під пшеницю.

Про це повідомляє директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Володимир Фролов.

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"В сільгосппідприємствах області під урожай 2023 року посіяно озимих зернових культур на площі 598,15 тисячі гектарів, пшениці — 436,4 тисячі гектарів, ячменю — 161,4 тисячі гектарів, озимого ріпаку — 189 тисяч гектарів, гороху — 8,3 тисячі гектарів", — зазначив Володимир Фролов.

За словами посадовця, до середини травня було засіяно 211,5 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що становить 85,6% від прогнозу. Пшеницю, ячмінь, горох та овес вже засіяно на 100% запланованих площ, кукурудзу на зерно — на 75%, а соняшник — на 84%.

Цікаво, що минулого року в Одеській області було зібрано 3 мільйони тонн зерна. так регіон посів перше місце по Україні з намолоту зернових та зернобобових культур.

Нагадаємо, у межах ініціативи USAID на підтримку стійкості агросектору AGRI-Україна, програма USAID АГРО надає добрива 6300 агровиробникам. Отримати їх можуть фермери, які обробляють від 5 до 500 га.

Також ми писали, що аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.