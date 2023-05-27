В Одеській області засіяно 600 тисяч гектарів озимих культур
В Одеській області в цьому році посіяли озимі культури на площу 600 тисяч гектарів. З цієї загальної території найбільша частка — 436 тисяч тонн — була відведена під пшеницю.
Про це повідомляє директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Володимир Фролов.
"В сільгосппідприємствах області під урожай 2023 року посіяно озимих зернових культур на площі 598,15 тисячі гектарів, пшениці — 436,4 тисячі гектарів, ячменю — 161,4 тисячі гектарів, озимого ріпаку — 189 тисяч гектарів, гороху — 8,3 тисячі гектарів", — зазначив Володимир Фролов.
За словами посадовця, до середини травня було засіяно 211,5 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що становить 85,6% від прогнозу. Пшеницю, ячмінь, горох та овес вже засіяно на 100% запланованих площ, кукурудзу на зерно — на 75%, а соняшник — на 84%.
Цікаво, що минулого року в Одеській області було зібрано 3 мільйони тонн зерна. так регіон посів перше місце по Україні з намолоту зернових та зернобобових культур.
Нагадаємо, у межах ініціативи USAID на підтримку стійкості агросектору AGRI-Україна, програма USAID АГРО надає добрива 6300 агровиробникам. Отримати їх можуть фермери, які обробляють від 5 до 500 га.
Також ми писали, що аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.