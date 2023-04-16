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Аграрії Одещини отримають добрива для підживлення врожаю

16 квітня 2023 11:09
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Аграрії Одещини отримають добрива для підживлення врожаю
Озима пшениця. Фото: Департамент аграрної політики Одеської ОВА
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У межах ініціативи USAID на підтримку стійкості агросектору AGRI-Україна, програма USAID АГРО надає добрива 6300 агровиробникам. Отримати їх можуть фермери, які обробляють від 5 до 500 га.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики Одеської ОВА

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В рамках програми передбачено отримання добрив у 15 областях України, серед яких і Одеська. Агро-ММСП отримають 4,300 тонн добрива Сульфат амонію для підживлення зернових та олійних культур (ярих та озимих) та агро-ММСП отримають 2,000 тонн добрива Нітроамофоска або Карбамід для основного та припосівного внесення на ярі культури.

"Через війну, подорожчання матеріально-технічних ресурсів, проблеми з логістикою, доступ невеликих агровиробників до добрив обмежений. Однак весняне внесення добрив — це запорука хорошого майбутнього врожаю і можливості продовжувати свою роботу для господарств", — йдеться у повідомленні.

У Департаменті зазначають, що наразі вже триває роздача добрив у регіонах. Адміністратор, СОК "Зерновий", у міру наповнення складів добривами контактує з заявниками щодо організаційних питань отримання допомоги.

Нагадаємо, українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів. Йдеться про перевалку в портах Дунаю. Це дозволить зробити їх конкурентоздатними.

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