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Аграрии Одесчины получат удобрения для подкормки озимых и ярых культур

16 апреля 2023 11:09
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Аграрии Одесщины получат удобрения для удобрения урожая
Озимая пшеница. Фото: Департамент аграрной политики Одесской ОВА
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В рамках инициативы USAID в поддержку устойчивости агросектора AGRI-Украина, программа USAID АГРО предоставляет удобрения 6300 агропроизводителям. Получить их могут фермеры, которые обрабатывают от 5 до 500 га.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики Одесской ОВА.

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В рамках программы предусмотрено получение удобрений в 15 областях Украины, в том числе и Одесской. Агро-ММСП получат 4,300 тонны удобрения Сульфат аммония для подкормки зерновых и масличных культур (яровых и озимых) и агро-ММСП получат 2,000 тонны удобрения Нитроаммофоска или Карбамида для основного и припосевного внесения на ярые культуры.

"В результате подорожания материально-технических ресурсов, проблемы с логистикой, доступ небольших агропроизводителей к удобрениям ограничен. Однако весеннее внесение удобрений — это залог хорошего будущего урожая и возможности продолжать свою работу", говорится в сообщении.

В Департаменте отмечают, что сейчас уже идет раздача удобрений в регионах. Администратор, СОК "Зерновой", по мере наполнения складов удобрениями контактирует с заявителями по организационным вопросам получения помощи.

Напомним, украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой установить специальные железнодорожные тарифы для зерновых грузов. Речь идет о перевалке в портах Дуная. Это позволит сделать их конкурентоспособными.

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