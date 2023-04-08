"Зернова угода": експорт продовольства з одеських портів зменшився на 50% за тиждень

Експорт зерна. Фото: twitter.com/tcsavunma

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 17 суден покинули українські порти. На їхньому борту було пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту рф

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 127 суден, з них 40 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 130 суден, з них 33 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

За весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.