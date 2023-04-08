Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Зернова угода": експорт продовольства з одеських портів зменшився на 50% за тиждень arrow

"Зернова угода": експорт продовольства з одеських портів зменшився на 50% за тиждень

8 квітня 2023 14:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експорт зерна. Фото: twitter.com/tcsavunma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 17 суден покинули українські порти. На їхньому борту було пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту рф 

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 127 суден, з них 40 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 130 суден, з них 33 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

За весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB