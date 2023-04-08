"Зерновое соглашение": экспорт продовольствия из одесских портов уменьшился на 50% за неделю
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 17 судов покинули украинские порты. На их борту было полмиллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта рф
Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 127 судов, из них 40 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 130 судов, из них 33 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Отметим, что Москва угрожает отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.
За все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.