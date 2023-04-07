Доля "зернового коридору" знову під загрозою: заява Лаврова

Зернова угода пролонгована на 120 днів

Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

Про це повідомив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров під час візиту до Туреччини 7 квітня.

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Обговорення невиконання Чорноморської ініціативи

Після зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, Лавров розповів, що сторони обговорювали "хід виконання, а точніше, невиконання Чорноморської ініціативи генеральним секретарем ООН Гутеррішем".

Очільник МЗС країни-агресорки заявив, що українська частина виконання домовленостей "виродилася у комерційне вивезення українського зерна за наявності особливих умов, при знятті вимог, що пред’являються такого роду товарам, до країн Заходу". Лавров стверджує, що найбідніші країни отримують "менш як 3%" відвантаженого Україною зерна. Також він поскаржився на "препони" на шляху російського експорту.

Найголовнішою заявою Лаврова став ультиматум про те, що росія "працюватиме поза межами зернової угоди, якщо Захід не виявить конструктив.

"Ми також погоджуємося з тим, що перешкоди для експорту російського зерна та добрив мають бути усунені. Необхідно розв'язати питання для подальшого продовження зернової угоди", — сказав Лавров.

Зазначимо, усі сторони Чорноморської зернової ініціативи погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів, а не 60, як про це каже російська сторона. Зокрема, і Туреччина не погоджується з позицією росії.

Також глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Києвом. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.