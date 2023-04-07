Зерновое соглашение пролонгировано на 120 дней

Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.

Об этом сообщил министр иностранных дел россии Сергей Лавров во время визита в Турцию 7 апреля.

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Обсуждение невыполнения Черноморской инициативы

После встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Лавров рассказал, что стороны обсуждали "ход выполнения, а точнее, невыполнение Черноморской инициативы генеральным секретарем ООН Гутерришем".

Глава МИД страны-агрессорки заявил, что украинская часть выполнения договоренностей "выродилась в коммерческий вывоз украинского зерна при наличии особых условий, при снятии предъявляемых такого рода товарам требований к странам Запада". Лавров утверждает, что беднейшие страны получают "менее 3%" отгруженного Украиной зерна. Также он пожаловался на "препятствия" на пути российского экспорта.

Самым главным заявлением Лаврова стал ультиматум, что россия будет работать за пределами зернового соглашения, если Запад не выявит конструктив.

"Мы также согласны с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Необходимо решить вопросы для дальнейшего продления зернового соглашения", — сказал Лавров.

Все стороны Черноморской зерновой инициативы соглашаются с тем, что она была продлена именно на 120 дней, а не 60, как об этом говорит российская сторона. В частности, и Турция не согласна с позицией россии.

Также глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.