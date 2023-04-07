Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Судьба "зернового коридора" снова под угрозой: заявление Лаврова arrow

Судьба "зернового коридора" снова под угрозой: заявление Лаврова

7 апреля 2023 15:43
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зерновое соглашение пролонгировано на 120 дней
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.

Об этом сообщил министр иностранных дел россии Сергей Лавров во время визита в Турцию 7 апреля.

Читайте также:

Обсуждение невыполнения Черноморской инициативы

После встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Лавров рассказал, что стороны обсуждали "ход выполнения, а точнее, невыполнение Черноморской инициативы генеральным секретарем ООН Гутерришем".

Глава МИД страны-агрессорки заявил, что украинская часть выполнения договоренностей "выродилась в коммерческий вывоз украинского зерна при наличии особых условий, при снятии предъявляемых такого рода товарам требований к странам Запада". Лавров утверждает, что беднейшие страны получают "менее 3%" отгруженного Украиной зерна. Также он пожаловался на "препятствия" на пути российского экспорта.

Самым главным заявлением Лаврова стал ультиматум, что россия будет работать за пределами зернового соглашения, если Запад не выявит конструктив.

"Мы также согласны с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Необходимо решить вопросы для дальнейшего продления зернового соглашения", — сказал Лавров.

Все стороны Черноморской зерновой инициативы соглашаются с тем, что она была продлена именно на 120 дней, а не 60, как об этом говорит российская сторона. В частности, и Турция не согласна с позицией россии.

Также глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB