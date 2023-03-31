Зернова угода: через Одеські порти експортували понад 26 мільйонів тонн продовольства

В Босфорі черга з майже сотні суден

За минулий тиждень, в рамках "зернової угоди", з портів Великої Одеси вийшло майже 20 суден. Вони вирушили до країн Азії, Європи та Африки.

Про це під час брифінгу розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Станом на сьогодні з портів Великої Одеси вийшло 857 суден, які експортували до країн Азії, Європи, та Африки 26, 2 мільйони тонн українського продовольства. 31 березня планується вихід ще двох суден — з портів Південний та Чорноморськ. Судна з 103,5 тисячами тонн агропродукції, кукурудзою та олією, прямуватимуть до портів Індії та Китаю", — розповів Сергій Братчук.

В Босфорі сторона рф продовжує саботувати процес перевірок. В територіальних водах Туреччини станом на 30 березня 89 суден очікували інспекції.

Попри саботаж інспекторів рф завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім, для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.

Зазначимо, усі сторони Чорноморської зернової ініціативи погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів, а не 60, як про це каже російська сторона. Зокрема, і Туреччина не погоджується з позицією росії.

Тим часом на сьогодні приєднати порти Миколаївщини до зернової угоди поки що не виходить — надто небезпечно. Але як тільки вдасться відкинути ворога, шлях буде відкритий — про це завив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.