Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зернова угода: через Одеські порти експортували понад 26 мільйонів тонн продовольства arrow

Зернова угода: через Одеські порти експортували понад 26 мільйонів тонн продовольства

31 березня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Босфорі черга з майже сотні суден
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень, в рамках "зернової угоди", з портів Великої Одеси вийшло майже 20 суден. Вони вирушили до  країн Азії, Європи та Африки.

Про це під час брифінгу розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Читайте також:

"Станом на сьогодні з портів Великої Одеси вийшло 857 суден, які експортували до країн Азії, Європи, та Африки 26, 2 мільйони тонн українського продовольства. 31 березня планується вихід ще двох суден — з портів Південний та Чорноморськ. Судна з 103,5 тисячами тонн агропродукції, кукурудзою та олією, прямуватимуть до портів Індії та Китаю", — розповів Сергій Братчук.

В Босфорі сторона рф продовжує саботувати процес перевірок. В територіальних водах Туреччини станом на 30 березня 89 суден очікували інспекції.

Попри саботаж інспекторів рф завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім, для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.

Зазначимо, усі сторони Чорноморської зернової ініціативи погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів, а не 60, як про це каже російська сторона. Зокрема, і Туреччина не погоджується з позицією росії. 

Тим часом на сьогодні приєднати порти Миколаївщини до зернової угоди поки що не виходить — надто небезпечно. Але як тільки вдасться відкинути ворога, шлях буде відкритий — про це завив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB