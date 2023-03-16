Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

В Україні немає морської стратегії

Завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.

Про це під час брифінгу зазначила перша заступниця Голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

"Блокування наших портів показало наскільки ми важливі в тому числі у продуктовій безпеці. Ми годуємо 400 млн людей по світу, годуємо дуже багато країн з низьким доходом в Африці та Азії. Відповідно ці країни залежать від нас залежать від нас продуктово та багато в чому залежать геополітично. Тож для нас стратегічно важливо розблокувати й відновити порти, збільшити їхню потужність",— зазначила Юлії Клименко.

Попри саботаж рф Зернова ініціатива, все ж таки дозволяє експортувати агропродукцію. Втім не менш важливу ролі відіграла Укрзалізниця та автотранспорт. Вони швидко перелаштувались та збільшили свої потужності. Крім того, Дунайський кластер портів став також експортувати більше продовольства.

Юлії Клименко додала, що за 30 років в Україні так і не з’явилось морської стратегії. Наразі необхідно поновити морську інфраструктуру.

"Ми завжди були не морською країною, якщо чесно, а країною у моря. Ми не використовували свій морський потенціал ні для розширення наших економічних можливостей", — сказала перша заступниця Голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

Зазначимо, у Мінінфраструктури заявили, що кількість суднозаходів до портів Великої Одеси для завантаження агропродукцією скоротилася. Це відбувається внаслідок деструктивної політики росії.

Тим часом в рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.