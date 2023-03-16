Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів arrow

Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

16 березня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Україні немає морської стратегії
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів. 

Про це під час брифінгу зазначила перша заступниця Голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко. 

Читайте також:

"Блокування наших портів показало наскільки ми важливі в тому числі у продуктовій безпеці. Ми годуємо 400 млн людей по світу, годуємо дуже багато країн з низьким доходом в Африці та Азії.  Відповідно ці країни залежать від нас залежать від нас продуктово та багато в чому залежать геополітично. Тож для нас стратегічно важливо розблокувати й відновити порти, збільшити їхню потужність",— зазначила Юлії Клименко.

Попри саботаж рф Зернова ініціатива, все ж таки дозволяє експортувати агропродукцію. Втім не менш важливу ролі відіграла Укрзалізниця та автотранспорт. Вони швидко перелаштувались та збільшили свої потужності. Крім того, Дунайський кластер портів став також експортувати більше продовольства.

Юлії Клименко додала, що за 30 років в Україні так і не з’явилось морської стратегії. Наразі необхідно поновити морську інфраструктуру.

"Ми завжди були не морською країною, якщо чесно, а країною у моря. Ми не використовували свій морський потенціал ні для розширення наших економічних можливостей", — сказала перша заступниця Голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

Зазначимо, у Мінінфраструктури заявили, що кількість суднозаходів до портів Великої Одеси для завантаження агропродукцією скоротилася. Це відбувається внаслідок деструктивної політики росії.

Тим часом в рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям. 

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:25 Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Новина з фото

18:09 Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери

Ексклюзив

18:04Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

18:00 На Одещині двоє чоловіків вигадали оригінальну схему незаконного перетину кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:54 Депутати Молдови проголосували за відміну молдавської мови: що це означає

Новина з фото

17:50 У Греції тисячі людей вийшли на протест: яка причина

17:46 Уряд Франції може ухвалити пенсійну реформу від Макрона в обхід парламенту

17:25 Данілов прокоментував річницю "кримського референдуму"

17:22 Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що у списку

Новина з відео

16:27 Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

Новина з відео

15:50 Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Новина з відео

13:55Після двох операцій у собаки, який переїхав Mercedes в Одесі, тільки один шлях

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Новина з відео

11:16 Росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті, — Гайдай

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

18:04Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки артилерією, порожні вулиці та відсутність комунальних благ — як живе прифронтовий Часів Яр

Актуальне по темі

None 16 Березень 18:25

Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини

None 16 Березень 14:33

Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

None 16 Березень 18:10

Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери

None 16 Березень 18:09

Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB