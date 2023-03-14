Питання продовження зернової угоди перетворили на торги, — Резніков

Домовленості добігають кінця через чотири дні

Зернова угода є важливим договором, який допомагає нагодувати мільйони людей по всьому світу. Щодо продовження його дії принципову позицію зайняли генеральний секретар ООН і президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Про це Новини.LIVE дізнались під час брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова.

Ключова цінність — нагодувати людей

Головною метою цієї угоди є забезпечення достатньої кількості зерна для харчування людей, які живуть в Африці та Азії. Українське зерно є важливим ресурсом для досягнення цієї мети, тому збереження цієї угоди є надзвичайно важливим.

"Завжди треба ставити собі питання, що є ключовою метою або цінністю в цьому випадку. Ключовою цінністю є нагодувати людей, які живуть сьогодні в Африці, в Азії. Тому наша задача — це зробити, а питання вже 60 днів чи 90, чи 120. Це питання процесу, вибачте, торгів якихось за столом перемовин", — зазначив Резніков.

Продовження угоди

Зазначимо, в рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.