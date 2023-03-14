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Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

14 марта 2023 17:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Договоренности подходят к концу через четыре дня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Зерновое соглашение является важным договором, помогающим накормить миллионы людей по всему миру. О продолжении его действия принципиальную позицию заняли генеральный секретарь ООН и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Об этом Новини.LIVE узнали во время брифинга министра обороны Украины Алексея Резникова.

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Ключевая ценность — накормить людей

Главной целью этого соглашения является обеспечение достаточного количества зерна для питания людей, живущих в Африке и Азии. Украинское зерно является важным ресурсом для достижения этой цели, поэтому сохранение этого соглашения чрезвычайно важно.

"Всегда нужно ставить себе вопрос, являющийся ключевой целью или ценностью в данном случае. Ключевой ценностью является накормить людей, живущих сегодня в Африке, в Азии. Поэтому наша задача — это сделать, а вопрос уже 60 дней или 90, или 120. Это вопрос процесса, извините, торгов каких-то за столом переговоров", — отметил Резников.

Продление сделки

Отметим, в россии сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней. Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

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