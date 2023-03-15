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Захід суден до портів Одеси скоротився: як росія блокує роботу "Зернової ініціативи"

15 березня 2023 19:23
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росія саботує повноцінну роботу Зернової ініціативи
Корабель із зерном в одному з портів
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Мінінфраструктури заявили, що кількість суднозаходів до портів Великої Одеси для завантаження агропродукцією скоротилася. Це відбувається внаслідок деструктивної політики росії.

Про це йдеться у заяві Мінінфраструктури

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Спільний координаційний центр у Стамбулі впродовж лютого проінспектував лише 71 судно, що на 17 менше, ніж у січні. 

"Така негативна динаміка є наслідком системної деструктивної політики росії, яка направлена на гальмування інспекції суден в територіальних водах Туреччини.  Зокрема, всі сторони СКЦ, в тому числі рф, узгоджують проведення від 9 до 12 інспекцій на добу. Однак, російські інспектори без пояснення причин виконують не більше 6. Після цього російські інспектори припиняють роботи, унеможливлюючи роботу інспекторів Туреччини ООН та України", — пояснили у Мінінфраструктури.

Також інспектування нерідко зупиняють о 15:30, хоча офіційний робочий день інспекторів триває протягом світлового дня. 

Окрім того, росія порушує поряжок процедур Спільного координаційного центру та вимагає перевірку суднових документів, які не стосуються самої перевірки, що суттєво затримує інспекції суден. Відтак у лютому провели лише 149 інспекцій, тоді як у січні — 173 при запланованих 296 інспекцій.

Внаслідок цього сформувалися затори із суден. 

"Є стабільна черга суден (від 120 до 140 суден), а українські порти стикаються з проблемою дефіциту нового флоту під завантаження. Сьогодні 86 суден, які прямують під завантаження, очікують інспекцію в територіальних водах Туреччини", — заявили у повідомленні Мінінфраструктури.

Нагадаємо, Туреччина підтримує продовження угоди щодо експорту українського зерна на 120 днів. Міністр оборони Хулусі Акар заявив, що Туреччина продовжує переговори з Україною та росією у рамках досягнення угоди.

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