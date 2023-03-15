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Заход судов в порты Одессы сократился: как россия блокирует работу "Зерновой инициативы"

15 марта 2023 19:23
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россия саботирует полноценную работу Зерновой инициативы
Корабль с зерном в одном из портов
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Мининфраструктуры заявили, что количество судов к портам Большой Одессы для загрузки агропродукцией сократилось. Это происходит в результате деструктивной политики россии.

Об этом говорится в заявлении Мининфраструктуры .

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Совместный координационный центр в Стамбуле в течение февраля проинспектировал всего 71 судно, что на 17 меньше, чем в январе.

"Такая негативная динамика является следствием системной деструктивной политики россии, которая направлена на торможение инспекции судов в территориальных водах Турции. В частности, все стороны СКЦ, в том числе РФ, согласовывают проведение от 9 до 12 инспекций в сутки. Однако, российские инспекторы без объяснения причин" выполняют не более 6. После этого российские инспекторы прекращают работы, делая невозможными работу инспекторов Турции ООН и Украины" , — пояснили в Мининфраструктуры.

Также инспектирование часто останавливают в 15:30, хотя официальный рабочий день инспекторов продолжается в течение светового дня.

Кроме того, россия нарушает порядок процедур Совместного координационного центра и требует проверку судовых документов, не касающихся самой проверки, что существенно задерживает инспекции судов. В феврале провели только 149 инспекций, тогда как в январе — 173 при запланированных 296 инспекций.

В результате сформировались пробки с судов.

"Есть стабильная очередь судов (от 120 до 140 судов), а украинские порты сталкиваются с проблемой дефицита нового флота под загрузку. Сегодня 86 судов, следующих под загрузку, ожидают инспекцию в территориальных водах Турции", — заявили в сообщении Мининфраструктуры.

Напомним, Турция поддерживает продление соглашения по экспорту украинского зерна на 120 дней. Министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция продолжает переговоры с Украиной и россией в рамках достижения соглашения.

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