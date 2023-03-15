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В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії

15 березня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Досудове розслідування триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективи БЕБ в Одеській області продовжують розслідування кримінального провадження щодо організації масштабного виробництва парфумерії  відомих світових брендів. Наразі вилучено продукції на загальну суму понад 9,2 млн грн та виявлені канали постачання компонентів для виробництва. 

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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Під час додаткових обшуків у магазині та складських приміщеннях передмістя Одеси, детективи знайшли близько 4 тисяч ящиків з флаконами, дозаторами та розпилювачами для виробництва підробленої парфумерії. За отриманою інформацією, ці предмети були використані для виробництва контрафакту на суму понад 8 млн грн.

Крім того, детективи БЕБ провели обшук на митному посту "Південний порт" та виявили майже 140 тисяч пляшок для розливної парфумерії на загальну суму понад 1,2 млн грн. Згідно зі збором даних, пляшки з безбарвного скла в асортименті були доставлені з сусідньої Польщі до України. Організаторами схеми з виробництва підроблених парфумів є група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки.

Яке покарання чекає на "парфумерів"

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару організованою групою з завданням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Такі дії караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, мешканці Одеси у чотирьох гаражах організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора злочинного угруповання та двох його спільників.

Також ми писали, що територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області займалося розслідуванням справи про контрабанду кальянного тютюну. У результаті вилучено товар на суму понад 31 млн грн, який був без марок акцизного збору.

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