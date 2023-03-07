"Брендові парфуми": на Одещині зупинили підпільне виробництво парфумерії
Правоохоронці на Одещині зупинили діяльність злочинної групи, яка виробляла контрафактну парфумерну продукцію відомих світових брендів. Товар продавали по всій території України.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
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Щоб продати свою парфумерію, ділки використовували спеціально створений телеграм-канал та одну з кур'єрських служб доставки на території Одещини та інших регіонах України. Крім цього, парфуми також можна було придбати оптом та в роздріб на промринку "7-й кілометр".
"Під час обшуків вилучено понад 40 тис. флаконів, загальним об’ємом 2 тис. літрів, а також ящики готової контрафактної парфумерії, обладнання для її виготовлення, пакувальні матеріали, марковані логотипами світових брендів на загальну суму понад 69 млн гривень", — йдеться в повідомленні.
Не парфумами єдиними
Під час проведення обшуків у фігурантів було знайдено товари без марок акцизного податку, такі як тютюн для кальяну, понад 280 тисяч упаковок та більше як 700 кілограмів банок з тютюном, загальна вартість яких перевищує 31 млн гривень. Всього вилученої "продукції" оцінюється у понад 100 млн гривень.
Яке покарання чекає на "бізнесменів"
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг (ч. 3 ст. 229 КК України). Такі дії караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, мешканці Одеси у чотирьох гаражах організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора злочинного угруповання та двох його спільників.