"Брендовые духи": в Одесской области остановили подпольное производство парфюмерии

Нашли "товар" на сумму свыше 100 млн гривен

Правоохранители в Одесской области остановили деятельность преступной группы, которая производила контрафактную парфюмерную продукцию известных мировых брендов. Товар продавали по всей территории Украины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Чтобы продать свою парфюмерию, дельцы использовали специально созданный телеграмм-канал и одну из курьерских служб доставки на территории Одесской области и других регионах Украины. Помимо этого, духи можно было приобрести оптом и в розницу на промрынке "7-й километр".

"При обыске изъято более 40 тыс. флаконов, общим объемом 2 тыс. литров, а также ящики готовой контрафактной парфюмерии, оборудование для ее изготовления, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов на общую сумму свыше 69 млн гривен", — говорится в сообщении.

Не духами единственными

Во время проведения обысков у фигурантов были найдены товары без марок акцизного налога, такие как табак для кальяна, более 280 тысяч упаковок и более 700 килограммов банок с табаком, общая стоимость которых превышает 31 млн гривен. Всего изъятой "продукции" оценивается более чем в 100 млн гривен.

Какое наказание ждет "бизнесменов"

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется по факту незаконного использования знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 229 УК Украины). Такие действия наказываются штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Жители Одессы в четырех гаражах организовали незаконное изготовление алкогольных напитков. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группировки и двух его сообщников.