"Брендовые духи": в Одесской области остановили подпольное производство парфюмерии
Правоохранители в Одесской области остановили деятельность преступной группы, которая производила контрафактную парфюмерную продукцию известных мировых брендов. Товар продавали по всей территории Украины.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
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Чтобы продать свою парфюмерию, дельцы использовали специально созданный телеграмм-канал и одну из курьерских служб доставки на территории Одесской области и других регионах Украины. Помимо этого, духи можно было приобрести оптом и в розницу на промрынке "7-й километр".
"При обыске изъято более 40 тыс. флаконов, общим объемом 2 тыс. литров, а также ящики готовой контрафактной парфюмерии, оборудование для ее изготовления, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов на общую сумму свыше 69 млн гривен", — говорится в сообщении.
Не духами единственными
Во время проведения обысков у фигурантов были найдены товары без марок акцизного налога, такие как табак для кальяна, более 280 тысяч упаковок и более 700 килограммов банок с табаком, общая стоимость которых превышает 31 млн гривен. Всего изъятой "продукции" оценивается более чем в 100 млн гривен.
Какое наказание ждет "бизнесменов"
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется по факту незаконного использования знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 229 УК Украины). Такие действия наказываются штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
Жители Одессы в четырех гаражах организовали незаконное изготовление алкогольных напитков. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группировки и двух его сообщников.