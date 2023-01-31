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В Одесі незаконно виготовляли та збували фальсифікований алкоголь: "бізнесмени" постануть перед судом

31 січня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі незаконно виготовляли та збували фальсифікований алкоголь
Це могло призвести до отруєння одеситів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканці Одеси у чотирьох гаражах організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора злочинного угрупування та двох його спільників.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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Незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснювали шляхом змішування етилового спирту з водою, додавання барвників та ароматизаторів. Потім напій розливали у відповідну тару різного об’єму, яку надалі збували на території міста у торгових павільйонах. За результатами проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 500 літрів фальсифікованої горілки, коньяку та спирту.

алкоголь

Яке покарання чекає на бізнесменів

Матеріали стосовно інших трьох учасників групи виділені в окреме провадження та їх оголошено у державний та міжнародний розшук. Їм повідомили підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Фальсифікований алкоголь небезпечний

Неякісні спиртні напої щорічно забирають життя десятків українців. Часто замість етанолу в підроблене спиртне додають метанол, який неминуче призводить до отруєння.

Що робити при отруєнні алкоголем, якщо людина притомна

  • Якщо в людини після вживання алкоголю виникли блювотні позиви, не варто їх стримувати — таким чином зі шлунку виводиться алкоголь, який ще не всмоктався в кров.
  • Якщо є ознаки отруєння, а позиви до блювання відсутні, блювання необхідно спровокувати: дати постраждалому випити 3–4 склянки води теплої або кімнатної температури, а потім викликати блювання. Промивати шлунок слід доти, доки замість блювотних мас не почне виходити вода.
  • Після промивання шлунку доцільно дати постраждалому випити ентеросорбент: активоване вугілля або ентеросгель. Через 10–15 хв., за умови, що не спостерігається пригнічення свідомості, дати також теплого солодкого чаю.
  • Постраждалого слід зігріти, приклавши до ступнем та кистей грілку.
  • Після промивання шлунку постраждалому протягом доби необхідно рясно пити, щоб відновити водно-сольовий баланс організму. 

Нагадаємо, в Кілії Одеської області одна людина загинула й одна госпіталізована після отруєння сурогатним алкоголем. Лікарі по прибуттю вже не змогли врятувати чоловіка.

Також ми писали, що в Одеській області поліція затримала чоловіка, який торгував нелегальним товаром. На контрафактних сигаретах та самогоні горе-бізнесмен "заробив" понад 100 тисяч гривень.

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