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В Одессе незаконно производили и сбывали фальсифицированный алкоголь: "бизнесмены" предстанут перед судом

31 января 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе незаконно производили и сбывали фальсифицированный алкоголь
Это могло привести к отравлению одесситов.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жители Одессы в четырех гаражах организовали незаконное производство алкогольных напитков. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группировки и двух его сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Незаконное изготовление алкогольных напитков осуществляли смешиванием этилового спирта с водой, добавление красителей и ароматизаторов. Затем напиток разливали в соответствующую тару разного объема, которую в дальнейшем сбывали на территории города в торговых павильонах. По результатам проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 500 литров фальсифицированной водки, коньяка и спирта.

алкоголь

Какое наказание ждет бизнесменов

Материалы по другим трем участникам группы выделены в отдельное производство и объявлены в государственный и международный розыск. Им сообщили подозрение по ч.ч. 2, 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Фальсифицированный алкоголь опасен

Некачественные спиртные напитки ежегодно уносят жизни десятков украинцев. Часто вместо этанола в поддельное спиртное добавляют метанол, который неизбежно приводит к отравлению.

Что делать при отравлении алкоголем, если человек в сознании

  • Если у человека после употребления алкоголя возникли рвотные позывы, не стоит их сдерживать — таким образом из желудка выводится алкоголь, который еще не впитался в кровь.
  • Если есть признаки отравления, а позывы к рвоте отсутствуют, рвоту необходимо спровоцировать: дать пострадавшему выпить 3-4 стакана воды теплой или комнатной температуры, а затем вызвать рвоту. Промывать желудок следует, пока вместо рвотных масс не начнет выходить вода.
  • После промывания желудка целесообразно дать пострадавшему выпить энтеросорбент: активированный уголь или энтеросгель. Через 10–15 мин, при условии, что не наблюдается угнетение сознания, дать также теплому сладкому чаю.
  • Пострадавшего следует согреть, приложив к ступням и кистям грелку.
  • После промывания желудка пострадавшему в течение суток необходимо обильно пить, чтобы восстановить водно-солевой баланс организма.

Напомним, в Килии Одесской области один человек погиб и один госпитализирован после отравления суррогатным алкоголем. Врачи по прибытию уже не смогли спасти мужчину.

Также мы писали, что в Одесской области полиция задержала мужчину, торговавшего нелегальным товаром. На контрафактных сигаретах и самогоне горе-бизнесмен "заработал" более 100 тысяч гривен.

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