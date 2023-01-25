Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому

Чоловік помер до приїзду "швидкої"

В Кілії Одеської області одна людина загинула і одна госпіталізована після отруєння сурогатним алкоголем. Лікарі по прибуттю вже не змогли врятувати чоловіка.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На місце трагедії було направлено дві фельдшерські бригади. Прибувши за адресою, медики констатували біологічну смерть 35-річного чоловіка. Він помер, ймовірно від отруєння сурогатами алкоголю.

Ще до приїзду швидкої. 64-чотирирічна жінка впала в кому у результаті гострого отруєння і у важкому стані була госпіталізована до Кілійської лікарні.

"Закликаємо вас бути обережними і не зловживати алкоголем та ні в якому разі не вживати сурогату. Це може бути небезпечно", — йдеться в повідомленні.

Що робити при отруєнні алкоголем якщо людина в свідомості

Якщо в людини після вживання алкоголю виникли блювотні позиви, не варто їх стримувати — таким чином зі шлунка виводиться алкоголь, який ще не всмоктався в кров.

Якщо є ознаки отруєння, а позиви до блювання відсутні, блювання необхідно спровокувати: дати постраждалому випити 3–4 склянки води теплої або кімнатної температури, а потім викликати блювання. Промивати шлунок слід доти, доки замість блювотних мас не почне виходити вода.

Після промивання шлунка доцільно дати постраждалому випити ентеросорбент: активоване вугілля або ентеросгель. Через 10–15 хв., за умови, що не спостерігається пригнічення свідомості, дати також теплого солодкого чаю.

Постраждалого слід зігріти, приклавши до ступней та кистей грілку.

Після промивання шлунка постраждалому протягом доби необхідно рясно пити, щоб відновити водно-сольовий баланс організму.



Якщо людина втратила свідомість

Спробуйте привести людину до тями: змочіть в нашатирному спирті шматок вати та обережно піднесіть до носа постраждалого, не торкаючись шкіри та слизових оболонок. Якщо пацієнт не приходить до тями, терміново викличте "швидку допомогу".

При поверхневій комі медики зроблять йому промивання шлунка за допомогою шлункового зонда. При комі середнього ступеня тяжкості та глибокій комі постраждалому необхідна термінова госпіталізація в токсикологічне відділення. Від того, наскільки своєчасно особі з алкогольним отруєнням буде надано першу допомогу, залежить її життя.

Нагадаємо, в Одеській області поліція затримала чоловіка, який торгував нелегальним товаром. На контрафактних сигаретах та самогоні горе-бізнесмен "заробив" понад 100 тисяч гривень.