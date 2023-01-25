Ми в соцмережах:

Регионы
Одесса Киев Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому arrow

Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

25 января 2023 13:30
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому
Мужчина умер до приезда "скорой"
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

В Килии Одесской области один человек погиб и один госпитализирован после отравления суррогатным алкоголем. Врачи по прибытию уже не смогли спасти мужчину.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Читайте также:

На место трагедии были направлены две фельдшерские бригады. Прибывшие по адресу медики констатировали биологическую смерть 35-летнего мужчины. Он умер, вероятно, от отравления суррогатами алкоголя.

Еще до приезда скорой. 64-четырехлетняя женщина впала в кому в результате острого отравления и в тяжелом состоянии была госпитализирована в Килийскую больницу.

"Призываем вас быть осторожными и не злоупотреблять алкоголем и ни в коем случае не употреблять суррогату. Это может быть опасно", — говорится в сообщении.

Что делать при отравлении алкоголем, если человек в сознании:

  • Если у человека после употребления алкоголя возникли рвотные позывы, не стоит их сдерживать — таким образом из желудка выводится еще не впитавшийся в кровь алкоголь.
  • Если есть признаки отравления, а позывы к рвоте отсутствуют, рвоту необходимо спровоцировать: дать пострадавшему выпить 3-4 стакана воды теплой или комнатной температуры, а затем вызвать рвоту. Промывать желудок следует, пока вместо рвотных масс не начнет выходить вода.
  • После промывания желудка целесообразно дать пострадавшему выпить энтеросорбент: активированный уголь или энтеросгель. Через 10–15 мин, при условии, что не наблюдается угнетение сознания, дать также теплому сладкому чаю.
  • Пострадавшего следует согреть, приложив к ступням и кистям грелку.
  • После промывания желудка пострадавшему в течение суток необходимо обильно пить, чтобы восстановить водно-солевой баланс организма.


Если человек потерял сознание

Попробуйте привести человека в чувство: смочите в нашатырном спирте кусок ваты и осторожно поднесите к носу пострадавшего, не касаясь кожи и слизистых. Если пациент не приходит в себя, срочно вызовите "скорую помощь".

При поверхностной коме медики сделают ему промывание желудка с помощью желудочного зонда. При коме средней степени тяжести и глубокой коме пострадавшему необходима срочная госпитализация в токсикологическое отделение. От того, насколько своевременно лицу с алкогольным отравлением будет оказана первая помощь, зависит ее жизнь.

Напомним, в Одесской области полиция задержала мужчину, торговавшего нелегальным товаром. На контрафактных сигаретах и самогоне горе-бизнесмен "заработал" более 100 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

13:56 ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно

Новина з фото

13:55 Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

13:54 К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

Новина з фото

13:25 Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

Новина з фото

13:21 Прокуратура сообщила о подозрении двум оккупантам, которые в Ирпене имитировали расстрел гражданских

13:18 В Украине возросло потребление электроэнергии: в Укрэнерго назвали причину

13:13 Не только скорость: экс-защитник "Шахтера" назвал неожиданное достоинство Михаила Мудрика

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

Новина з відео

12:57 В разведке рассказали, планирует ли кремль новое наступление на Украину

Новина з відео

12:09 Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры

Новина з відео

09:25 Одесские рыцари нанесли мощный удар по оккупантам на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:41 В россии горела Феодоровская церковь

Новина з відео

08:35 Татьянин день 2023: красивые поздравления и яркие открытки с поздравлением

Новина з відео

07:15 Именины Татьяны 2023: самые теплые поздравления в прозе и стихах и оригинальные открытки для именинниц

Новина з відео

07:13 Лорак собирает деньги на восстановление домов украинцев: сказала ли она слово "война"

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 25 января: Близнецам — разобраться в чувствах, Козерогам — заняться здоровьем

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

08:00 Жилье будет дорожать: что происходит с арендой и "вторичкой" и чего ждать дальше

Эксклюзив

18:48 Зеленский начал масштабные чистки во власти: что это значит и кого могут уволить следующим

Эксклюзив

18:11 Колесная техника, дроны и тепловизоры: волонтер Сергей Притула о нуждах украинских военных

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Яйца Минобороны: что может стоять за очередным околовоенным скандалом

14:29 Большая чистка: кто из чиновников потерял должности 24 января

Эксклюзив

13:45 Спасают жизнь: одесские коммунальщики начали акцию по сдаче крови

12:00 Увольнение Кирилла Тимошенко: деньги, скандалы, бэкграунд

08:00 Роботы-убийцы и искусственный интеллект: каким будет оружие будущего

Актуальное по теме

None 25 Январь 13:55

Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

None 25 Январь 13:13

Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

None 25 Январь 13:25

Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

None 25 Январь 13:40

Прокуратура сообщила о подозрении двум оккупантам, которые в Ирпене имитировали расстрел гражданских

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB