Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

Мужчина умер до приезда "скорой"

В Килии Одесской области один человек погиб и один госпитализирован после отравления суррогатным алкоголем. Врачи по прибытию уже не смогли спасти мужчину.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На место трагедии были направлены две фельдшерские бригады. Прибывшие по адресу медики констатировали биологическую смерть 35-летнего мужчины. Он умер, вероятно, от отравления суррогатами алкоголя.

Еще до приезда скорой. 64-четырехлетняя женщина впала в кому в результате острого отравления и в тяжелом состоянии была госпитализирована в Килийскую больницу.

"Призываем вас быть осторожными и не злоупотреблять алкоголем и ни в коем случае не употреблять суррогату. Это может быть опасно", — говорится в сообщении.

Что делать при отравлении алкоголем, если человек в сознании:

Если у человека после употребления алкоголя возникли рвотные позывы, не стоит их сдерживать — таким образом из желудка выводится еще не впитавшийся в кровь алкоголь.

Если есть признаки отравления, а позывы к рвоте отсутствуют, рвоту необходимо спровоцировать: дать пострадавшему выпить 3-4 стакана воды теплой или комнатной температуры, а затем вызвать рвоту. Промывать желудок следует, пока вместо рвотных масс не начнет выходить вода.

После промывания желудка целесообразно дать пострадавшему выпить энтеросорбент: активированный уголь или энтеросгель. Через 10–15 мин, при условии, что не наблюдается угнетение сознания, дать также теплому сладкому чаю.

Пострадавшего следует согреть, приложив к ступням и кистям грелку.

После промывания желудка пострадавшему в течение суток необходимо обильно пить, чтобы восстановить водно-солевой баланс организма.



Если человек потерял сознание

Попробуйте привести человека в чувство: смочите в нашатырном спирте кусок ваты и осторожно поднесите к носу пострадавшего, не касаясь кожи и слизистых. Если пациент не приходит в себя, срочно вызовите "скорую помощь".

При поверхностной коме медики сделают ему промывание желудка с помощью желудочного зонда. При коме средней степени тяжести и глубокой коме пострадавшему необходима срочная госпитализация в токсикологическое отделение. От того, насколько своевременно лицу с алкогольным отравлением будет оказана первая помощь, зависит ее жизнь.

Напомним, в Одесской области полиция задержала мужчину, торговавшего нелегальным товаром. На контрафактных сигаретах и самогоне горе-бизнесмен "заработал" более 100 тысяч гривен.