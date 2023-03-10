На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

Розпочато досудове розслідування

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області займалося розслідуванням справи про контрабанду кальянного тютюну. У результаті вилучено товар на суму понад 31 млн грн, який був без марок акцизного збору.

Про це повідомляє БЕБ.

Під час обшуків складських приміщень на території промзони передмістя Одеси, було виявлено понад 279 тисяч пачок та 702 банки тютюну без необхідних маркувань акцизного збору. Злочинці мали намір здійснювати незаконну реалізацію цих товарів не лише на території Одеської області, але і по всій Україні через різноманітні канали продажу.

Крім того, під час обшуків детективами було розкрито масштабне виробництво контрафактної парфумерії, що здійснювалося організованою злочинною групою з участю громадян Сирійської Арабської Республіки.

Яке покарання чекає на бізнесменів

Наразі відкрито досудове розслідування за статтею 229 КК України, яка стосується незаконного використання знака для товарів та послуг. Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Одеському порту прикордонники блокували спробу ввезення в Україну партії контрабандних електронних сигарет. У контейнері виявили товар на понад 7,4 мільйона гривень.